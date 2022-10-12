Adana'da otomobil seyir halindeyken alev aldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.



Karacaören Mahallesi yolunda, Yılmaz Kurtaran'ın kullandığı 01 AEE 313 plakalı otomobilde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kurtaran'ın yol kenarına çekip indiği otomobildeki yangına ilk müdahaleyi, devriye gezen Kozan Orman İşletme Müdürlüğünde görevli ekip yaptı.

Araçtaki yangın, daha sonra bölgeye yönlendirilen işletmeye ait arazözle söndürüldü.

Yangın nedeniyle hasar gören araç kullanılamaz hale geldi.



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