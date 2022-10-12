TÜRSAB Adana BTK Başkanlığı'na Murat Şirin seçildi

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ADANA (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanlığı'na Murat Şirin seçildi.

TÜRSAB Adana BTK'nin bir otelde yapılan olağan genel kurulunda başkanlık için Meltem Gezmez Özdemir ile Murat Şirin'in hazırladığı listeler yarıştı.

Seçimler sonunda Murat Şirin 51 oyla başkanlığa seçilirken, Özdemir 36 oyda kaldı.

Şirin'in yönetim kurulu, Ali Almaz, Özlem Kökbaş, Temir Ekenler ve Mert Albaylı'dan oluştu.



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