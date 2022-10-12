Aladağ'da öğrencilere kanser farkındalığı anlatıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde üniversite öğrencileri kanser farkındalığı hakkında bilgilendirildi.

Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) iş birliğinde Aladağ Belediyesi Millet Bahçesi Toplantı Salonu'nda kanser hastalığı farkındalık semineri düzenledi.

LÖSEV Adana Fayda Proje Sorumlusu Nadide Büşra Kaynak, kanser hastalığının teşhis konduktan sonra tedavi sürecinin minimum 3 yıl sürdüğünü belirtti.



Kanserli çocukların tedavisinde ve eğitiminde hem maddi hem de manevi destek sağladıklarını aktaran Kaynak, bunu gönüllü bağışçılar sayesinde yaptıklarını kaydetti.



Seminerde, çeşitli sunum ve kısa videolar gösterildi.​​​​​​​



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