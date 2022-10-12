Aladağ'da öğrencilere kanser farkındalığı anlatıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aladağ'da öğrencilere kanser farkındalığı anlatıldı

AA

Aladağ'da öğrencilere kanser farkındalığı anlatıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde üniversite öğrencileri kanser farkındalığı hakkında bilgilendirildi.

Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü tarafından Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) iş birliğinde Aladağ Belediyesi Millet Bahçesi Toplantı Salonu'nda kanser hastalığı farkındalık semineri düzenledi.

LÖSEV Adana Fayda Proje Sorumlusu Nadide Büşra Kaynak, kanser hastalığının teşhis konduktan sonra tedavi sürecinin minimum 3 yıl sürdüğünü belirtti.

Kanserli çocukların tedavisinde ve eğitiminde hem maddi hem de manevi destek sağladıklarını aktaran Kaynak, bunu gönüllü bağışçılar sayesinde yaptıklarını kaydetti.

Seminerde, çeşitli sunum ve kısa videolar gösterildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cadde ortasında tekme tokat kavga kamerada
YEREL HABERLER Cadde ortasında tekme tokat kavga kamerada
TÜRSAB Adana BTK Başkanlığı'na Murat Şirin seçildi
YEREL HABERLER TÜRSAB Adana BTK Başkanlığı'na Murat Şirin seçildi
Adana'da elektrikli skuter denetimi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Adana'da elektrikli skuter denetimi gerçekleştirildi
Adana'da otomobil seyir halindeyken alev aldı
YEREL HABERLER Adana'da otomobil seyir halindeyken alev aldı
Seyhan Baraj Gölü'ndeki kaçak yapılar kıyıya çekiliyor
YEREL HABERLER Seyhan Baraj Gölü'ndeki kaçak yapılar kıyıya ...
Adana Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Adana Ticaret Borsası
(Görüntülü)KAYIP LİSELİ HAKAN&#039;IN ZEYTİNLİKTE BAŞINDAN VURULMUŞ CESEDİ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü)KAYIP LİSELİ HAKAN'IN ZEYTİNLİKTE ...
(Görüntülü) AYDIN&#039;DA SEZONUN İLK KESTANESİ, KİLOSU 250 LİRADAN ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) AYDIN'DA SEZONUN İLK KESTANESİ, ...
Adana'da 4 kilo 950 gram esrar ve 14 kök kenevir ele geçirildi
YEREL HABERLER Adana'da 4 kilo 950 gram esrar ve 14 kök kenevir ele ...
(Görüntülü)HAVALİMANINDA YANGIN TATBİKATI YAPILDI, HABERSİZ OLANLAR POLİSİ ARADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)HAVALİMANINDA YANGIN TATBİKATI YAPILDI, ...
Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen sanığa 18 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Adana'da hipodromda akrabasını öldürdüğü iddia edilen ...
Kayıp liseli Hakan'ın zeytinlikte başından vurulmuş cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp liseli Hakan'ın zeytinlikte başından vurulmuş ...
Osmaniye'de deprem sonrası hasar tespiti
YEREL HABERLER Osmaniye'de deprem sonrası hasar tespiti
Havalimanında yangın tatbikatı yapıldı, habersiz olanlar polisi aradı
YEREL HABERLER Havalimanında yangın tatbikatı yapıldı, habersiz ...
Adana'da 11. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı 25-30 Nisan'da düzenlenecek
YEREL HABERLER Adana'da 11. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ...
Barışmak için buluştuğu arkadaşını silahla yaraladı
YEREL HABERLER Barışmak için buluştuğu arkadaşını silahla yaraladı
PKK talimatıyla ormanı yakan sanığın "hayatın akışına uymayan savunması" gerekçeli kararda
YEREL HABERLER PKK talimatıyla ormanı yakan sanığın "hayatın akışına ...
Adana'da "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim Tarihi" semineri düzenlendi
YEREL HABERLER Adana'da "Prof. Dr. Fuat Sezgin ve İslam Bilim ...
(Görüntülü)ADANA&#039;DA &#039;SKUTER&#039; DENETİMİ; 16 KİŞİYE 6 BİN 832 LİRA CEZA
YEREL HABERLER (Görüntülü)ADANA'DA 'SKUTER' DENETİMİ; ...
(Görüntülü)BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINA ATEŞ AÇTI; O ANLAR KAMERADA
YEREL HABERLER (Görüntülü)BARIŞMAK İÇİN BULUŞTUĞU ARKADAŞINA ATEŞ ...
(Görüntülü)ÇİFTLİK EVİNDE ELE GEÇİRİLEN 10 ADET KALAŞNİKOF SURİYE&#039;DEN GETİRİLMİŞ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇİFTLİK EVİNDE ELE GEÇİRİLEN 10 ADET ...
(Görüntülü)GÖLDEKİ DUBA ÜSTÜ KAÇAK YAPILAR, KIYIYA ÇEKİLMEYE BAŞLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GÖLDEKİ DUBA ÜSTÜ KAÇAK YAPILAR, KIYIYA ...
Barışmak için buluştuğu arkadaşına ateş açtı; o anlar kamerada
YEREL HABERLER Barışmak için buluştuğu arkadaşına ateş açtı; o anlar ...
Çiftlik evinde ele geçirilen 10 adet Kalaşnikof Suriye'den getirilmiş / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Çiftlik evinde ele geçirilen 10 adet Kalaşnikof ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.