Yüreğir Belediyesi ekiplerinden şehit ve gazi ailelerine ziyaret

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ADANA (AA) - Yüreğir Belediyesi Şehit Yakınları ve Gazi Aileleri Birimi, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, birim tarafından 2019'dan bugüne kadar 144 şehit ailesi ve 28 gazi ziyaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, birimin çok önemli bir görevi yerine getirdiğini belirterek, "Bu vatanın bekası için canlarını feda ederek, herkese nasip olmayacak şehitlik mertebesine ulaşan kahramanlarımızın emanetleri ve gazilerimiz bizim baş tacımız. Bugüne kadar hep yanlarında olduk, olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​



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