GÜNCELLEME - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü

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ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kadın hayatını kaybetti.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Bahar Torun'a (39) iddiaya göre eski erkek arkadaşı tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Torun'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı.

112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bahar Torun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.





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