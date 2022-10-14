Adana Demirspor, yarın Kasımpaşa'ya konuk olacak

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde topladığı 18 puan ve averajla lider durumda bulunan Akdeniz ekibi, 13 puanlı rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Mavi-lacivertliler, geçen sezon Kasımpaşa ile oynadığı maçların ilkinde 0-0 berabere kalmış, ikinci karşılaşmada rakibine 4-0 mağlup olmuştu.

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