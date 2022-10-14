Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 12 noktada gerçekleştirilen uygulamada, 925 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Uygulamada, aranması bulunan 4 kişi gözaltına alındı, 12 araç sürücüsüne çeşitli ihlallerinden 19 bin 281 lira ceza uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Aramalarda ise 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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