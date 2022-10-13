Adana'da eski kız arkadaşını tabancayla öldüren zanlı yakalandı

Bu ülkede 60 kilonun altındaki kadınlar neden evlenemiyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde eski kız arkadaşını tabancayla öldüren şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yavuzlar Mahallesi'nde dün akşam Bahar Torun'u (39) sokakta tabancayla vurarak öldüren Burak A'nın saklandığı adresi belirledi.

Ekipler, adrese düzenledikleri operasyonla şüpheli Burak A'yı gözaltına aldı.

Kadının eski erkek arkadaşı olduğu belirlenen zanlı, emniyete götürüldü.

Yavuzlar Mahallesi'nde dün akşam sokakta tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan Bahar Torun, kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Bahar Torun'un eski erkek arkadaşı Burak A'yı yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.