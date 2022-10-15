Adana'da devrilen vinçteki işçi hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir fabrikada vincin devrilmesi sonucu yüksekten düşen işçi yaşamını yitirdi.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir fabrikanın yeni üretim hatlarının yapım işi sırasında vinç devrildi.

Bu sırada vincin sepetinde bulunan işçi Mustafa Kurt (19) yaklaşık 10 metreden zemine düştü.

Ağır yaralanan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı. Kurt, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin iş kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.