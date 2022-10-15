Adana'da yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.



Eğni Yaylası'nda ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine Adana Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 4 arazöz sevk edildi.

Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

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