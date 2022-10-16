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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

AA

Adana'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü kurtarıldı

ADANA (AA) - Adana'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da Mehmet Ceviz'in (23) kullandığı 01 SU 036 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak sulama kanalına düştü.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Araç sürücüsü Ceviz, çevredeki vatandaşlar tarafından yara almadan kurtarıldı.

Ceviz, gazetecilere, bir araç tarafından sıkıştırıldığı için kontrolünü kaybettiğini öne sürdü.

Kaza sırasında aracın camının açık olduğunu ifade eden Ceviz, "Kanala düşünce önce kapıyı zorladım. Kapı açılmayınca camdan arabanın üzerine çıktım. Çok yüzme bilmediğim için bekledim." dedi.

Ceviz, aracın üzerinde beklediği sırada çevredeki vatandaşların attıkları ipe tutunarak kanaldan çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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