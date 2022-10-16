Adana Baro Başkanı Gökayaz yeniden seçildi

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ADANA (AA) - Adana Barosunun genel kurulunda mevcut Başkan Semih Gökayaz yeniden başkanlığa seçildi.

Bir otelde düzenlenen 32. Dönem Olağan Genel Kurulda, Semih Gökayaz, Osman Olcay ve Leyla İrem Üçkardeşler İğci başkanlık için aday oldu.

Seçimde, mevcut başkan Gökayaz bin 732, Olcay 924, İğci ise 304 oy aldı.

Yeniden baro başkanlığına seçilen Gökayaz, desteklerinden dolayı meslektaşlarına teşekkür etti.

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