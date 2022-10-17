Aladağ'ın yüksek kesimlerine kar yağdı

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ADANA (AA) - Adana’nın Aladağ ilçesinde yüksek kesimlerine kar yağdı.

Kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu.



İlçenin yüksek kesimlerine yağan kar nedeniyle zirveler beyaza büründü.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, ilçede sezonun ilk karının yağdığını belirterek, "Allah bereketini artırsın." dedi.



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