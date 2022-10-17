Adana Demirspor, Adıyaman FK maçına hazır

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 3. turunda yarın Adıyaman FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Yeni Adana Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Turgut Doman yönetecek.





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