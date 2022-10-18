Adana'da polis denetimlerinde 121 ruhsatsız silah ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde 121 ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 10-16 Ekim'de çeşitli denetimler yaptı. Denetimlerde, ruhsatsız 84 tabanca, 28 av tüfeği ve 9 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 930 mermi ve 801 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 4 otomobil, 20 motosiklet ve 3 elektrikli bisikletin çalıntı olduğunu tespit etti.

Denetimlerde, farklı suçlardan aranan 398 şüpheli de yakalandı.

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