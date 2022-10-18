Adana'da kedi kafesinde 480 gram esrar ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da bir otobüsün bagajında kedi kafesine gizlenmiş 480 gram esrar bulundu, gözaltına alınan yolcu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir şehirler arası yolcu otobüsünde narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile arama yaptı.

Köpeğin bagajda, içinde kedi bulunan kafese tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapıldı.

Kedi kafesine gizlenmiş 480 gram esrar ele geçiren ekipler, kafesin sahibi yolcu S.Ç'yi (18) gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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