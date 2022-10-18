Adana'da rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde rögara düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Güneri Mahallesi İpek Sokak'ta zeytin toplarken kızları Nazgül Akduman'ın kaybolduğunu fark eden ailesi, çocuklarını bulmak için araştırma başlattı.



Diğer kızlarının sokaktaki rögarı göstermesi üzerine aile, kızları Nazgül'ün buraya düştüğünü belirledi.

Kızlarını kurtarmaya çalışan aile başarılı olamayınca durumu sağlık, itfaiye, polis ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, rögardaki suyu boşalttıktan sonra burada Nazgül Akduman'ın cansız bedenine ulaştı.

Akduman'ın cenazesi incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.