Adana'da saman yüklü römorka çarpan otomobilin sürücüsü öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde saman yüklü römorka çarpan otomobilin sürücüsü öldü, araçtaki 2 kişi yaralandı.

Bukduklu Kavşağı'nda, Murat Dağlı'nın kullandığı 01 RE 597 plakalı otomobil, R.Ö. yönetimindeki 40 DP 551 plakalı traktörün arkasındaki saman yüklü römorka çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Dağlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta bulunan ve yaralanan Beyzanur D. (21) ile Saadet D. (8), ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Römorkunda uyarıcı ışıklı levha bulunmadığı öne sürülen traktörün sürücüsü R.Ö. gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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