Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobilinde ruhsatsız tabanca bulundu

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde polis ekiplerinin kovalamacayla yakaladığı 3 şüphelinin bulunduğu otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı motorize yunus ekibi, devriye görevi sırasında içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler otomobille kaçmaya başladı.

Ekipler, ara sokaklara girerek izlerini kaybettirmeye çalışan şüphelileri yaklaşık 5 kilometrelik takibin ardından yakaladı. Araçta yapılan aramada ön yolcu koltuğu altına gizlenmiş ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 45 mermi bulundu.

Gözaltına alınan sürücü Hasan E. (23) ile araçtaki Yılmaz G. (23) ve Bilal A'nın (25) çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

İfadelerinde aracın kiralık olduğunu belirten şüpheliler, silahtan haberlerinin olmadığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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