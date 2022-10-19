Adana'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.



Solaklı mevkisinde Yunus Türkmen'in kullandığı 01 YN 069 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Araçta sıkışan sürücü, olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi Cankur ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaşamını yitirdiği belirlenen Türkmen'in cenazesi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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