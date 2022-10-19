Feke'de sağanak nedeniyle kapanan yolları belediye ulaşıma açtı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde sağanak nedeniyle kapanan yollar belediye ekiplerince ulaşıma açıldı.

Kentte etkisini gösteren sağanak nedeniyle Oruçlu Mahallesi'nde bazı yollar toprak kayması nedeniyle kapandı.

Feke Belediyesi ekipleri, bölgede iş makineleriyle çalışma başlattı.



Ekiplerin çalışmasıyla kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.