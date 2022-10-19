Mahkemede soru çaldığını itiraf eden FETÖ hükümlüsüne yeniden dava açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahkemede soru çaldığını itiraf eden FETÖ hükümlüsüne yeniden dava açıldı

AA

Mahkemede soru çaldığını itiraf eden FETÖ hükümlüsüne yeniden dava açıldı

ADANA (AA) - SATUK TOPALOĞLU - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski öğretim görevlisi hakkında, karar duruşmasında 2010 yılındaki Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sorularını örgütün "mahrem imamı"ndan aldığını itiraf etmesi üzerine 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yeniden dava açıldı.

Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 2010'da araştırma görevlisi olan ve hakkındaki FETÖ soruşturması kapsamında 2017'de meslekten ihraç edilen A.E, 7 Mayıs 2019'da Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz sanık hakkında, karar duruşmasında 2010 yılındaki ALES sorularını FETÖ'nün "mahrem imamı"ndan aldığını itiraf etmesi sonucu Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın ardından hazırlanan ve Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A.E. için "resmi belgede sahtecilik"ten 5, "zincirleme olarak kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar olmak üzere 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede, FETÖ'nün yapısı, işleyişi, mali kaynakları, kamu kurumlarına sızma stratejisi ayrıntılı şekilde anlatılarak, delil olarak müşteki Çukurova Üniversitesinden elde edilen belgeler ile sanığın sınav, mesleğe kabul ve maaş belgelerine yer verildi.

- "70 sorunun tamamı bu sınavdan çıktı"

İddianamede, A.E'nin karar duruşmasındaki şu itiraflarına yer verildi:

"FETÖ ile ilk olarak 2001'de tanıştım. 2008'de bana 'Alim' kod adı verildi. 2010 bahar dönemi ALES'ten önce H.Ö. beni Konya'da bir eve çağırdı. Bana önceden hazırlanmış bir yemin metnini okutarak, 'Sana göstereceğim şeyleri hiç kimseye söylemeyecek ve bu konuda yemin edeceksin.' şeklinde telkinde bulundu. Söylediği şekilde yemin ettim. Yemin sonrasında evin farklı bir odasında cebinden harici bellek çıkardı. Kendi yanında getirdiği bilgisayara taktı. Bir yazı çıkınca oraya şifre girdi. Sonra klasör açıldı. Oradan da ayrı bir dosya açtı. Bu arada odanın içinde projeksiyon kurulmuştu. Projeksiyondan yaklaşık 70 soru ve yorumlu cevap yazılarının bulunduğu sayfalar açıldı. Projeksiyon üzerinden ALES sınav soruları ve cevaplarını açarak ezberlememi istedi. Ben de ezberledim. Evden çıkarken aynı şekilde kimseye söylememem konusunda beni sıkıca uyardı. H.Ö. sınava girdikten hemen sonra 'hayırlı olsun' diyerek beni tebrik etti. 70 sorunun tamamı bu sınavda çıktı. Sınavdan 83 puan aldım. Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde 2010'da araştırma görevlisi olarak göreve başladım. Ben bu yapının terör örgütü olduğunu anladım ve bildiklerimi samimi bir şekilde anlattım."

- Kamuyu 255 bin 380 lira zarara uğrattığı hesaplandı

İddianamede, H.Ö'nün örgütün "mahrem imamı" olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"A.E'nin bu sınavda haksız yere elde ettiği puanla 1 Eylül 2010'da Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde öğretim görevlisi kadrosuna atamasının yapıldığı, görevden ayrıldığı 16 Ekim 2017 yılına kadar toplamda 255 bin 380 lira maaş almak suretiyle kamuyu zarara uğrattığı, iradesini FETÖ'ye terk ederek örgüt adına hareket ettiği, cevap kağıdını içerik itibarıyla başkalarını aldatacak şekilde sahte olarak düzenlediği, oluşturduğu sahte belgeyi hile unsuru olarak kullanıp kamu kurumu niteliğindeki Çukurova Üniversitesini aldatarak sınava giren diğer adayların zararına ve kendi yararına olacak şekilde sınavı kazandığına dair resmi belgeyi düzenlettirmeyi amaçladığı, görevine usulsüzce atandığı, kamu görevi nedeniyle haksız kazanç elde ettiği ve üzerine atılı cürümleri FETÖ faaliyetleri çerçevesinde işlediği dikkate alınarak sanığın 'resmi belgede sahtecilik' ve 'zincirleme olarak kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlarından cezalandırılması talep olunur."

Sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Öte yandan, A.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldığı dosyanın istinaf incelemesi sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Birine elektrik kablolarına tutunarak girdiği 2 marketten 100 bin TL çaldı
YEREL HABERLER Birine elektrik kablolarına tutunarak girdiği 2 ...
Foseptiğe düşüp ölen Naz Gül'ün ailesi, bir hafta önce Kozan´a taşınmış
YEREL HABERLER Foseptiğe düşüp ölen Naz Gül'ün ailesi, bir hafta ...
Feke'de öğrenciler eski oyunlarla teknoloji bağımlılığından uzaklaşıyor
YEREL HABERLER Feke'de öğrenciler eski oyunlarla teknoloji ...
İbad Hüseynli: Türkiye'nin yanımızda olmasıyla Karabağ meselesini hallettik
YEREL HABERLER İbad Hüseynli: Türkiye'nin yanımızda olmasıyla ...
Feke'de sağanak nedeniyle kapanan yolları belediye ulaşıma açtı
YEREL HABERLER Feke'de sağanak nedeniyle kapanan yolları belediye ...
Adana'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Adana'da ağaca çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını ...
Adana'da kablolardan sarkan ve sürünerek girdiği 2 marketi soyan hırsız kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Adana'da kablolardan sarkan ve sürünerek girdiği 2 ...
(Görüntülü) 5 KİLOMETRE KAÇTIKLARI OTOMOBİLDEN TABANCA ÇIKTI; &#039;KİMİN KOYDUĞUNU BİLMİYORUZ&#039; DEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 5 KİLOMETRE KAÇTIKLARI OTOMOBİLDEN ...
Adana'da evinde kaçak şekilde silah ürettiği öne sürülen sanığa 5 yıl hapis
YEREL HABERLER Adana'da evinde kaçak şekilde silah ürettiği öne ...
Adana'da aracında uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Adana'da aracında uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12 ...
Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin otomobilinde ruhsatsız tabanca bulundu
YEREL HABERLER Adana'da polisten kaçmaya çalışan şüphelilerin ...
5 kilometre kaçtıkları otomobilden tabanca çıktı; `Kimin koyduğunu bilmiyoruz´ dedi
YEREL HABERLER 5 kilometre kaçtıkları otomobilden tabanca çıktı; ...
KOZAN'DA RÖMORKA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ BABA ÖLDÜ, 2 KIZI AĞIR YARALANDI
YEREL HABERLER KOZAN'DA RÖMORKA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ BABA ÖLDÜ, 2 ...
(Görüntülü) ADANA - KOZAN&#039;DA RÖMORKA ÇARPAN OTOMOBİLDEKİ BABA ÖLDÜ, 2 KIZI AĞIR YARALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA - KOZAN'DA RÖMORKA ÇARPAN ...
Adana Valiliğinden bazı ilçelerin Osmaniye'ye bağlanacağı iddiasına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Adana Valiliğinden bazı ilçelerin Osmaniye'ye ...
Adana Demirspor, Adıyaman'ı 5 golle eledi
YEREL HABERLER Adana Demirspor, Adıyaman'ı 5 golle eledi
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
YEREL HABERLER Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Adana Demirspor - Adıyaman FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Adana Demirspor - Adıyaman FK (FOTOĞRAFLAR)
Kozan'da römorka çarpan otomobildeki baba öldü, 2 kızı ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kozan'da römorka çarpan otomobildeki baba öldü, 2 ...
Adana'da saman yüklü römorka çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Adana'da saman yüklü römorka çarpan otomobilin ...
(Görüntülü) ADANA - AK PARTİ&#039;Lİ ÖZHASEKİ&#039;DEN FOTOĞRAFLI ELEŞTİRİ AK PARTİ&#039;Lİ ÖZHASEKİ&#039;DEN FOTOĞRAFLI ELEŞTİRİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) ADANA - AK PARTİ'Lİ ...
Kapağı kırık foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü (2)
YEREL HABERLER Kapağı kırık foseptiğe düşen 4 yaşındaki Naz Gül öldü ...
AK Parti'li Özhaseki'den fotoğraflı eleştiri
YEREL HABERLER AK Parti'li Özhaseki'den fotoğraflı eleştiri
(Görüntülü) REZİDANSTA EŞİNİ ÖLDÜREN İZEL, TAHLİYE EDİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) REZİDANSTA EŞİNİ ÖLDÜREN İZEL, TAHLİYE ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.