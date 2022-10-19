İl Emniyet Müdürü İnci'den, Feke Belediye Başkanı Sel'e ziyaret

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ADANA (AA) - Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel’i ziyaret etti.

Doğan İnci, makamında ziyaret ettiği Başkan Sel'le bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sel, İnci'ye günün anısına Atatürk tablosu ve Feke'ye özgü hediyeler takdim etti.

Feke Emniyet Amiri Mehmet İhsan Sipahi de ziyarette hazır bulundu.

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