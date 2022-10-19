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FETÖ hükümlüsü emniyet müdürlerinin yasa dışı dinleme davasına devam edildi

AA

FETÖ hükümlüsü emniyet müdürlerinin yasa dışı dinleme davasına devam edildi

ADANA (AA) - Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hüküm giyen eski İl Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan ile terörden sorumlu emniyet müdür yardımcısı İsmail Bilgin'in, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubunu yasa dışı yolla dinledikleri iddiasıyla 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ üyeliğinden ceza aldıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak açık ceza infaz kurumuna geçen sanıklar Gürkan ve Bilgin katıldı. Duruşmada tanık V.S. ile taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada ilk olarak tanık sıfatıyla dinlenen dönemin Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü soruşturma büro amiri V.S, "Benim suça konu olan bu olaydan haberim yoktur. Bu işin asıl sorumlusu da ben değildim. Adli konularda il emniyet müdür yardımcısının kesinlikle imza yetkisi yoktur. Bütün imzalar şube müdürü ve şube müdür yardımcısı tarafından atılır. İl emniyet müdür yardımcısı sadece büroların koordinasyonundan sorumludur. İl emniyet müdürünün de bu konuda bir yetkisi yoktur. Ben bu sürecin yazışmalarından haberdar değilim." dedi.

Sanık Gürkan, savunmasında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Tanık beyanı benim savunmalarımı doğrulamaktadır. Biz MİT Adana Bölge Başkanlığı ile koordineli çalışıyorduk. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Sanık Bilgin de suçlamaları kabul etmeyerek beraatine karar verilmesini istedi.

MİT avukatı ise şikayetçi oldukları sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne müzekkere yazılarak "adli vakalarda dinleme yapılacak şüpheliler hakkında soruşturmanın yürütülmesi sürecinde ve soruşturma amirleriyle yapılacak yazışmalarda il emniyet müdürü ve il emniyet müdür yardımcısının adli bir görevinin olup olmadığının" sorulup mahkemeye bildirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

FETÖ üyeliğinden yargılanan Ahmet Zeki Gürkan'a Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince 10 yıl 6 ay, İsmail Bilgin'e de Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Adana'da, FETÖ soruşturması kapsamında bir MİT mensubunun yasa dışı dinlenmesine yönelik Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada da eski TEM Şube Müdürü firari M.K, yardımcısı A.K, eski İstihbarat Şube Müdürü R.D, TEM şube soruşturma büro amiri V.S, teknik takip bürosunda görevli polis memurları K.E.T. ve R.A, 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı dinlemeyle bağlantıları oldukları iddiasıyla Gürkan ve Bilgin hakkında da ayrıca soruşturma başlatılmasına karar vermiş, sanıklar hakkında 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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