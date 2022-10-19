Adana'da 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle çeşitli programlar düzenlendi.

Kozan'daki etkinlikte, Muhtarlar Derneği Başkanı Salim Açıkgöz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Muhtarların demokrasinin temel taşı olduğunun altını çizen Açıkgöz, görev yapan muhtarların gününü kutladı.

Törene, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü de katıldı.

- Aladağ

Aladağ Hükümet Konağı önünde yapılan törene katılan muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çelenk sunma törenine İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Zekayi Kılınç, İlçe Emniyet Amiri Komiser Ali Yazan, Muhtarlar Derneği İlçe Başkanı Mehmet Azim, mahalle muhtarları ve daire amirleri katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Sinanpaşa İlkokulu Müdür Yardımcısı Ayşenur Altıntaş, "Muhtarlık demokrasimizin temel taşıdır. Muhtarlık toplumumuz için çok önemli bir gelenek olup, aynı zamanda vatandaşımızın devlete açılan ilk kapısıdır. İlçemizde görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyorum, muhtarlar gününüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.



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