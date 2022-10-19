Futbol: Ziraat Türkiye Kupası 3. tur

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Yunus Dursun, Burak Gültek, Mehmet Şengül

Adanaspor: Ahmet Said Kıvanç, Benasser (Dk. 65 Hakan Yeşil), Metehan Altunbaş, Berkan Fırat (Dk. 70 Emre Kaplan), Ferreira (Dk. 83 Hakkı Türker), Hüseyin Öztürk, Evren Korkmaz, Ferhat Katipoğlu, Mehmet Sefa Etöz, Metehan Mustafa Mollaoğlu (Dk. 46 Özcan Aydın), Hadi Sacko (Dk. 46 Ahmethan Köse)

Orduspor 1967: Oğuzhan Çelik, Erdinç Karataş, Batuhan Berkay Fındık, Mustafa Samican Keskin (Dk. 85 Harun Özcan), Ufuk Özcan, Metin Sevinç, Hakan Aydın (Dk. 85 Abdülkadir Akyıldız), Gökay Eser, Güney Gençel, Adem Doğan (Dk. 26 Serhat Velioğlu), Doğukan Özdemir (Dk. 46 Cevatcan Ekinci)

Goller: Dk. 92 Hakkı Türker (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Güney Gençel, Dk. 30 Mustafa Samican Keskin (Orduspor 1967)





ADANA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Adanaspor, sahasına Orduspor 1967'yi 1-0 mağlup ederek 4. tura yükseldi.

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