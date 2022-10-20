Adana'da uyuşturucu operasyonunda 27 zanlı yakalandı

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ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirledikleri adreslere ve araçlara yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

Onur Mahallesi'nde şüpheli V.B'ye (24) ait ikamette arama yapan ekipler, yatak odasında termal çadırda saksılara ekili 34 kök Hint keneviri ele geçirdi. Çadırda uygun iklimlendirmenin sağlanabilmesi için vantilatör, ısı ve nem ölçer ile özel ışık tasarımının kurulduğu belirlendi.

Öte yandan, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurulan sürücü Y.B'ye (32) ait araçta narkotik dedektör köpeği "Oscar" ile yapılan aramada, yedek lastiğin içine gizlenmiş 4 kilogram esrar, bir otobüste de yolcu B.Ç'nin (20) valizinde 2 bin 408 uyuşturucu etkili hap bulundu.

Ruhsatsız 3 tabanca, kılıç ve palanın da ele geçirildiği operasyonda V.B. Y.B. ve B.Ç'nin de arasında olduğu 27 zanlı gözaltına aldı.

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