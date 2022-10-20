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Saimbeyli'de yabani sumaklar aşılanarak gelir getirici ürün haline getiriliyor

AA

Saimbeyli'de yabani sumaklar aşılanarak gelir getirici ürün haline getiriliyor

ADANA (AA) - Saimbeyli ilçesinde tarıma elverişsiz arazilerde bulunan yabani sumaklar aşılanarak gelir getirici ürüne dönüştürülüyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Halil Paşaoğlu, yaptığı açıklamada, tarıma elverişsiz arazilerin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bu kapsamda ilçedeki tarıma elverişsiz alanlarda çok fazla bulunan yabani sumaklarda aşılama çalışması gerçekleştirildiğini kaydeden Paşaoğlu, "Deneme çalışmalarından olumlu sonuç aldık. Çalışmayı ilçe geneline yayarak tüm çiftçilerimizin faydalanmasını sağlayacağız." ifadesini kullandı.

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