KADEM Adana Temsilciliğinin "Evlilik Okulu" projesi başladı

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ADANA (AA) - Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Adana Temsilciliğinin "Evlilik Okulu ve Aile Atölyesi" projesinin ilk etkinliği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapıldı

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Adana Müftülüğü ve Yüreğir Belediyesi desteğiyle hazırlanan proje kapsamında, hastanede etkinlik düzenlendi.



KADEM Adana İl Temsilcisi Reşan Arlıer, etkinliğin açılışında projeyle ilgili bilgi vererek aile, evlilik ve kadın-erkek ilişkileri hakkında görüşlerini paylaştı.



Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Uzmanı Kenan Topal da projenin çiftlerin evliliğe sağlıklı bir başlangıç yapmalarına katkıda bulunacağını belirtti.

Psikologların da katıldığı etkinlikte, evlilik hazırlığı yapan 20 çifte, sağlıklı ailenin özellikleriyle ilgili bilgiler verildi.



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