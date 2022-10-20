Kozan'da tarım girişimcilerine eğitim desteği

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ADANA (AA) - Kozan ilçesinde gıda ve tarımsal alanda faaliyet gösteren işletme ve kişilere, tarım teknolojileri tabanlı girişim ve iş fikirlerinin gelişmesine yönelik eğitim verilecek.

Kozan Ticaret Odası ve Kozan Organize Sanayi Bölgesinden yapılan ortak açıklamaya göre, iki kurum tarafından hazırlanan "KozaNext Tarımda Girişimcilik Hizmetleri Merkezi" projesi, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezinin yürütücüsü olduğu "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi" kapsamında destek almaya hak kazandı.

Proje kapsamında kurulacak merkez aracılığıyla gıda ve tarım alanında faaliyet gösteren 40 işletme ve bu alanda faaliyet yürütmek isteyen 30 girişimciye 18 ay tarım teknolojileri tabanlı girişim ve iş fikirleri konusunda eğitim verilecek, mentorluk hizmeti sunulacak.

Bölgede tarım ve gıda sektörünün girişimcilik kapsamında rekabet seviyesini yükseltmesi amaçlanan projenin, çalışanların ve iş sahasının verimliliğini arttırması da hedefleniyor.



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