Adana'da hava saldırısı tatbikatı yapıldı

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ADANA (AA) - Adana'da erkek öğrenci yurdunda hava saldırısı tatbikatı düzenlendi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) ve İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü koordinesinde, Kut-ül Amare Erkek Öğrenci Yurdu'nda gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği hava saldırısı sirenlerinin çalmasının ardından öğrenciler sığınağa indi.

Yurdun mutfak kısmında çıkan yangının ekipler tarafından söndürüldüğü tatbikatta, odalardaki yaralılar da sedyelerle taşındı.



Kontrollerin ardından tehlikenin geçmesiyle öğrenciler sığınaktan tahliye edildi.

Tatbikat başarıyla tamamlandı.

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