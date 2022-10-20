Adana Demirspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 18 Ekim'de Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda kendi sahasında karşılaştığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Adıyaman FK’yı 5-0 yenerek 4. tura yükselen mavi-lacivertliler, dün başladıkları Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Adana ekibi teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Yeni Adana Stadı'nda 23 Ekim Pazar günü saat 17.00'de yapılacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.









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