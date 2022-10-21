Adana'da eşini tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde karısını silahla yaralayan şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Atakent Mahallesi'nde Ahmet A, 30 Eylül'de eşi Dilan A'nın cep telefonunda kayıtlı olmayan bir kişiden gelen çağrıyı görünce çift arasında tartışma çıktı. Kıskançlık nedeniyle Dilan A'yı darbeden Ahmet A, daha sonra karısına tabancayla ateş açtı.

Boyun, göğüs ve koluna isabet eden 5 kurşunla yaralanan iki çocuk annesi Dilan A, komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri de olayın ardından kaçan Ahmet A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

- Taburcu edilen kadın şikayetçi oldu

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Dilan A, kocası hakkında şikayette bulundu.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmayla şüpheli Ahmet A'nın, babaevine giden eşinin zorla kendi evlerine dönmesini sağladığını ve şikayetini çekmesi için baskı uyguladığını belirledi.

Polis, çiftin evine yaptığı baskında boynunda eşinin ismi yazılı dövme bulunan Ahmet A'yı damda saklanırken yakaladı. Olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca da ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne götürülen Ahmet A, kendisini görüntüleyen gazetecilere, yanlış anlaşılma nedeniyle gözaltına alındığını öne sürdü.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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