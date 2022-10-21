Adana'da kamyonda 23 kilo 526 gram esrar ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da bir kamyonda 23 kilo 526 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyonla kente uyuşturucu getirileceğini belirledi.

Ekipler, plakasını tespit ettiği aracın merkez Sarıçam ilçesindeki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, uzak mesafeden yaptıkları takiple park halindeki kamyona bir otomobilin yaklaştığını ve içinden 3 kişinin inip uyuşturucuyu almaya hazırlandığını fark etti.

Harekete geçen ekipler, kamyon sürücüsü M.S. ile yanındaki A.T'yi yakaladı, şüpheli B.Y. ise otomobile binerek kaçtı. Ekiplerin peşine düştüğü B.Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı.

Ters dönen araçta yaralanan B.Y. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kamyonda yapılan aramalarda 23 kilo 526 gram esrar bulundu.

Şüpheli B.Y. de hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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