Aracının bagajındaki şırdanlar arasından uyuşturucu çıkan sanığa 11 yıl 6 ay hapis

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinin bagajındaki şırdanlar arasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen sanığa, 11 yıl 6 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.E. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın kullandığı otomobilin merkez Seyhan ilçesi Aliya İzzet Begoviç Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekiplerince durdurulduğunu, aracın bagajında 4 bidon içindeki çiğ şırdanlar arasına gizlenmiş 31 pakette sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak İ.E'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık İ.E, savunmasında, uyuşturucu ticareti yapmadığını ileri sürerek "Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 11 yıl 6 ay hapis ve 24 bin lira adli para cezasına çarptırdığı İ.E'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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