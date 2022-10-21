Adana'da çaldığı para dolu çantayla kaçmaya çalışan zanlıyı vatandaşlar yakaladı

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ADANA (AA) - Adana'da döviz bürosundan çıkan kişinin para dolu çantasını alıp kaçmaya çalışan şüpheli, vatandaşlarca yakalanıp polise teslim edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde döviz bürosundan çıkan bir kişinin elindeki para dolu çanta kapkaç yöntemiyle çalındı.

Olayı gören vatandaşlar para dolu çantayla kaçmaya çalışan şüpheli O.O'yu yakaladı.

Bu sırada olay yerinden geçen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, vatandaşların yakaladığı zanlıyı kelepçeleyip gözaltına aldı.

Yola saçılan paralar polis, vatandaş ve belediye temizlik görevlisince toplandı.

Şüpheli O.O, işlemler için emniyete götürüldü.



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