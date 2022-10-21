Adana'da komşusu tarafından darbedildiğini öne süren kadın şikayetçi oldu

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, komşusu tarafından darbedildiğini ileri süren kadın şikayetçi oldu.

Cemalpaşa Mahallesi'nde bir butiğin sahibi Derya Tunçgöğüs (37), AA muhabirine, sokakta gördüğü yaralı köpeğin tedavisini yaptırdıktan sonra bir geceliğine iş yerinde bıraktığını söyledi.

Bir süre sonra iş yerinin WhatsApp grubuna köpeğin çıkardığı sesten dolayı rahatsız olunduğuna dair komşusu Okşan Y'den mesaj geldiğini iddia eden Tunçgöğüs, kendisinin de bu gruba köpeğin durumunu anlatan mesaj gönderdiğini belirtti.

Tunçgöğüs, iş yeri komşusu kadının bu mesaja kaba bir şekilde cevap vermesi üzerine onu engellediğini dile getirdi.

Daha sonra butiğiyle ilgili işleri yaptırdığı terziye gittiği esnada komşusu Okşan Y'nin de orada olduğunu öne süren Tunçgöğüs, "Kendisine, benimle muhatap olmamasını söyledim. Sonrasında beni itmeye başladı. Yere düştüm ve o an saçlarıma yapıştı. Kafama vurdu ve beni oradaki kanepeye yatırarak üzerime çıktı. Çığlıklarıma esnaf geldi, beni dışarı çıkarıp onu içeriye kilitlediler. Polis geldiğinde de darbettiğini inkar etti." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırıldığını ve darp raporu aldığını kaydeden Tunçgöğüs, avukatları aracılığıyla iş yeri komşusu kadından şikayetçi olduğunu bildirdi.

Okşan Y, kendisinin de darbedildiğini ileri sürerek, Derya Tunçgöğüs'ten şikayetçi olduğunu belirtti.

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