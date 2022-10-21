Adana'da çekici sürücüsünü bıçakla yaralayan 2 sanığa 5 yıl 6'şar ay hapis

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ADANA (AA) - Adana'da yolunu kestikleri çekici sürücüsünü bıçakla yaralayan tutuklu iki sanık "yağma" suçundan 5 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar A.Y. ve B.T. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları da mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı olay tarihinde müşteki İ.Y'nin çekici ile aldığı yükü merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'ndeki bir depoya bırakırken sanıklar A.Y. ve B.T. tarafından yolunun kesildiğini, aracın kapılarını açarak müştekiden zorla para istediklerini, bunu kabul etmemesi ve direnmesi üzerine İ.Y'yi bıçakla saldırıp basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde kolundan ve bacağından yaraladıklarını belirtti.

Savcı, müştekiye ait doktor raporu, teşhis tutanağı, olay görgü ve tespit tutanağı da dikkate alınarak sanıklar A.Y. ve B.T'nin "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılması ve mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savunmaları alınan sanıkları suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti "Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 5 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

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