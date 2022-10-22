Adana'da 41 milyon 816 bin makaron ve 780 litre etil alkol ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen iki depo, iki araç ve bir ikamette arama yaptı.

Aramalarda, 216 bini tütün doldurulmuş 41 milyon 816 bin makaron ile 780 litre etil alkol ele geçirildi.

Polis ekipleri, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.