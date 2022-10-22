Adana Demirspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında sahasında yarın oynayacağı Arabam.com Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını bitirdi.

Yeni Adana Stadı'nda yarın 17.00'de yapılacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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