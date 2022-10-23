Adana'da 216 bin makaron ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da 216 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen hafif ticari araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen hafif ticari aracı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurdu.

Araçta, tütün doldurulmuş 216 bin makaron bulan polis, sürücü F.B. ile yanındaki İ.B'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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