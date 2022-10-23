Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Emin Tuğral, Gökhan Barcın

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba, Belhanda

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak, Çekiçi, Soner Dikmen, Bytyqi, Diouf

Goller: Dk. 22 Diouf (Arabam.com Konyaspor), Dk. 32 Akintola (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Soner Dikmen, Dk. 37 Hadziahmetovic, Dk. 38 Sehic (Arabam.com Konyaspor)





ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

10. dakikada Akintola'nın ceza sahası çizgisinde sağ çaprazdan şutunda, top direğe çarpıp dışarı çıktı.

22. dakikada Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta, arka direkte Diouf kafayla topu altıpasa indirdi. Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu önünde bulan Diouf, meşin yuvarlağı sağ ayağıyla filelere gönderdi: 0-1

24. dakikada ceza sahası içinde korner çizgisine yakın sol çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda, kaleci Sehic topu çıkardı.

31. dakikada Emre Akbaba'nın sağ çaprazda ceza sahası köşesinden sert şutunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

32. dakikada Adana Demirspor beraberliği yakaladı. Emre Akbaba'nın kullandığı köşe atışında Akintola'nın ön direkte kafa vuruşunda, kaleci Sehic'in kale çizgisinde müdahalesine rağmen çizgiyi geçen top ağlarla buluştu: 1-1

35. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında kaleci Ertaç Özbir yerden seke topa sahip oldu.

40. dakikada Onyekuru'nun pasında topla buluşan Akintola'nın ceza yayı civarından vuruşunda top dışarı çıktı.

45+1. dakikada kullanılan serbest vuruşu Adana Demirspor savunması uzaklaştırdı. Dönen topa hakim olan Bytyqi'nin ceza sahası dışından şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

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