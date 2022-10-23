Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Yeni Adana

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Emin Tuğral, Gökhan Barcın

Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Samet Akaydın, Rakitskyi (Dk. 74 Semih Güler), Rodrigues, Ndiaye, Stambouli (Dk. 83 Gökhan İnler), Akintola (Dk. 65 Yusuf Sarı), Onyekuru (Dk. 83 Assombalonga), Emre Akbaba (Dk. 74 Gulbrandsen), Belhanda

Arabam.com Konyaspor: Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Michalak (Dk. 89 Muric), Çekiçi (Dk. 46 Paz), Soner Dikmen (Dk. 46 Oğulcan Ülgün), Bytyqi (Dk. 60 Amilton), Diouf (Dk. 66 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 22 Diouf (Arabam.com Konyaspor), Dk. 32 Akintola (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Soner Dikmen, Dk. 37 Hadziahmetovic, Dk. 38 Sehic, Dk. 60 Ahmet Oğuz, Dk. 77 Paz, Dk. 90+8 Muric (Arabam.com Konyaspor), Dk. 63 Rakitskyi, Dk. 90+8 Vincenzo Montella (Teknik Direktör) (Adana Demirspor)





ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor ile Arabam.com Konyaspor 1-1 berabere kaldı.

48. dakikada Onyekuru'nun ceza sahası sol çaprazdan vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

52. dakikada ceza sahası yayında Emre Akbaba'nın yerden şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.

56. dakikada Guilherme'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün vuruşunda, top dışarı çıktı.

65. dakikada Yusuf Sarı, sağ kanattan taşıdığı topa ceza sahası çizgisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı az farkla uzak direğin yanından dışarı gönderdi.

73. dakikada savunmanın arkasına sarkan Amilton'dan önce kaleci Ertaç Özbir, ceza sahasında yatarak topa hakim oldu.

80. dakikada Paz'ın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir topu kontrol etti.

82. dakikada Paz'ın ceza sahası içine pasında son anda araya giren Samet Akaydın, tehlikeyi uzaklaştırdı.

84. dakikada Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında Assombalonga'nın kafa vuruşunda, defanstan seken top Belhanda'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

90+5 Semih Güler'in ceza sahası içinde topuk pasında sağ kanatta topu önünde bulan Ndaye'nin vuruşunda, top dışarı gitti.

90+9. dakikada Belhanda'nın vuruşunda, top kaleci Sehic'de kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.



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