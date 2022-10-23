Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 667 bin kişi katıldı

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ADANA (AA) - Adana'da bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne 667 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Süleyman Elban, festivale katılım gösteren firmalarla bir araya geldi.

Festival değerlendirilmesinin yapıldığı toplantıda katılımcı firmalara teşekkür belgesi verildi.

Vali Elban, çok güzel geçen bir festivali başarılı şekilde geride bırakmanın memnuniyetini yaşadıklarını söyledi.

Festivalde emeği geçenlere teşekkür eden Elban, huzurlu, güzel, maddi, manevi kazançlı ve bol katılımlı bir festival yaptıklarını dile getirdi.

Festivale 667 bin kişinin katıldığını bildiren Elban, şöyle devam etti:

"Festival sırasında şehrimizin her tarafı dolup taştı. Festivalimiz, Adana'ya yakışır bir festival oldu. Aslında gerçek Adana bu, biz festivallerimiz vasıtasıyla insanlara Adana'nın gerçek yüzünü tanıtmaya çalışıyoruz. Toplam 667 bin kişi, festival alanına sadece pazar günü giren insan sayısı 370 bin civarında. O kadar insanı ağırladık. Bu süreçte hiçbir sıkıntı ve problem yaşamadık. Bu durum Adana insanının kültürlü olduğunu ve eğlenmesini bildiğini bize gösteriyor."

Elban, Adanalıların misafir ağırlamayı bildiğini ve eğlenmekten keyif aldığını belirterek, festivali kazasız, belasız huzurlu bir şekilde geçirdikleri için mutlu olduklarını vurguladı.

Sayısal verilerin memnuniyet verici nitelikte olduğunu belirten Elban, "Artık dünyada herkes tarafından kabul edilen bir gerçek var, o da Adana'nın bir gastronomi şehri olduğu. Bu işin arkasında hakikaten büyük bir emek var." ifadesini kullandı.

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