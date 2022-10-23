Adana'da asfalt yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Pozantı ilçesinde asfalt yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı, sıvı asfalt yola döküldü.

Rıdvan Karabük idaresindeki 33 DFC 69 plakalı sıvı asfalt yüklü tır, Adana-Ankara otoyolu Pozantı güney giriş tünelinde henüz belirlenemeyen neden devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü sağlık ekiplerince Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tırda yüklü sıvı asfalt yola döküldü.

Ekiplerin yoldaki temizleme çalışması devam ediyor.

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