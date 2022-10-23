Adana Demirspor-Arabam.com Konyaspor maçının ardından

ADANA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Arabam.com Konyaspor'un defans oyuncusu Ahmet Oğuz, çıkarken yaptıkları pas hatalarından nedeniyle Akdeniz ekibinin çok etkili oynadığını söyledi.

Ahmet, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zorlu bir deplasman maçında rakipleriyle karşı karşıya geldiklerini dile getirdi.

Gösterdikleri performans açısından aldıkları bir puanın 3 puan değerinde olduğunu belirten Ahmet, "İstediğimiz oyunu sergileyemedik. Çıkarken yaptığımız pas hatalarından dolayı rakip gerçekten çok etkili oynadı. Sevinçle ayrıldım, Adana Demirspor gerçekten büyük takım gibi oynadı. Bu maçı kapatıp, önümüzdeki Kasımpaşa maçına odaklanmamız lazım. Daha iyi bir futbol sergilemek için hafta içi iyi çalışmamız lazım. Zaten hafta içi de hocamız kendi öz eleştirimizi yapar." diye konuştu.

Ahmet, Adana Demirspor maçına iyi motive olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bazen fazla motive zarar da verebiliyor. O istek ve arzuyla gittiğinizde hata yapabiliyorsunuz. İlk yarı gerçekten takım olarak ve kendi performansım da istediğim gibi olmadı. İkinci yarı ilk yarıya göre daha iyiydim. Tabii hatalarımız oldu, bundan ders çıkartıp önümüze bakacağız. Konyaspor gösterdiği performansla her zaman kazanmaya oynar. Akıllı bir şekilde oynamamız gerekiyor. İlk Kasımpaşa maçını alıp, sonra diğer haftaya bakarız."





- Oğulcan Ülgün: "Talihsiz bir gol yedik"

Orta saha oyuncusu Oğulcan Ülgün de maçın genelinde Adana Demirspor üstün gözükse de "karşılaşmanın ortada olduğunu" söyleyebileceğini vurguladı.

Kendilerinin de çok iyi kontraatakları olduğunu vurgulayan Oğulcan, "İkinci yarıda bir gol daha atsaydık bence maçı koparıp, kazanabilirdik. Talihsiz bir gol yedik. Hiç beklemediğimiz bir yerden duran toptan gol yedik. Umarım içeride Kasımpaşa maçında galibiyetle taraftarımızı sevindiririz." değerlendirmesinde bulundu.





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