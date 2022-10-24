Adana'da bir kişiyi bıçakla yaraladıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde parkta tartıştıkları bir kişiyi bıçakla yaraladıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, Reşatbey Mahallesi'ndeki Heykelli Park'ta, 16 Ekim'de, V.K. (19) ile kuzeni M.K. (17) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Parkta oturan Müslüm Olcay (31) yüksek ses çıkardıkları için iki kuzeni uyarınca aralarında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, Olcay'ı bıçakla yaraladı.

V.K. ile M.K. daha sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinde Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Müslüm Olcay, tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan M.K. ve V.K. adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve V.K, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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