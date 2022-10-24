Adana'da bir evin bahçesinde patlamamış el bombası bulundu

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evin bahçesinde patlamamış el bombası bulundu.

Barbaros Mahallesi'nde bahçesinde el bombası olduğunu fark eden ev sahibi, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

Ekipler, patlamamış olduğunu belirledikleri el bombasını, İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğüne götürdü.

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