Adana'da silahla vurularak ölen gencin arkadaşına 16 yıl 8 ay hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tabancasının kazara ateş almasıyla vurulduğu ileri sürülen gencin olay sırasında yanında bulunan arkadaşı, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Halil Ç. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, geçen yıl 27 Aralık'ta, Koza Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde Enver Yaş'ın (23) ruhsatsız tabancasının kazara ateş alması sonucu hayatını kaybettiği sırada yanında bulunan ve sonrasında tutuklanan arkadaşı İbrahim Halil Ç'nin (33) elinde atış artıkları bulunduğuna yönelik uzmanlık raporu yer aldığını belirtti.

Savcı, İbrahim Halil Ç'nin olay günü dolu vaziyetteki silahı kurcalarken tetiğe bastığı esnada silahın ateş aldığı ve maktulün kafasından isabet almasıyla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini anlatarak sanığın "olası kastla kasten öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İbrahim Halil Ç, olay günü maktul Enver Yaş ile bahçede oturduklarını belirterek, "Önceki celselerde yaptığım savunmamı tekrar ediyorum. Bizim aramızda hiçbir husumet bulunmuyordu. Kimseyi kasten öldürmedim. Silah kendi kendine ateş aldı. Ben tetiğe basıp basmadığımı bile hatırlamıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, İbrahim Halil Ç'ye verdiği "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasını, eylemi "olası kastla" işlediği gerekçesiyle 20 yıla indirdi. Duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezası TCK'nin 62. maddesine göre 16 yıl 8 aya indirilen İbrahim Halil Ç'nin tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

- Olay

Geçen yıl 27 Aralık'ta, Koza Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde ruhsatsız tabancasının kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen Enver Yaş'ın hayatını kaybettiği sırada yanında bulunan arkadaşı İbrahim Halil Ç, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Sanık İbrahim Halil Ç. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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