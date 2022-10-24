Adana'da PTT'den müşterisine kuruluş yıl dönümü hediyesi

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ADANA (AA) - Adana'da, PTT'nin 182. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 182. müşteriye çeşitli hediyeler verildi.



Mektup göndermek için PTT'nin Cemalpaşa Mahallesi'ndeki şubesine giden Mehmet Zeki Coşkun'un, 182. müşteri olduğu belirlendi.



PTT Adana Başmüdürü Korkmaz Gencer, Coşkun'a "Büyük Zafer'in 100. Yılı" anısına hazırlanan pul koleksiyonu ile yapboz hediye etti.



Coşkun, hediyelerden dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Çok gururlandım. Hiç beklemiyordum, benim için de sürpriz oldu. Hizmetlerin devamını dilerim." dedi.



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